Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

Названа дата анонса планшета Samsung Galaxy Tab S5 и смарт-часов Galaxy Watch

Названа дата анонса планшета Samsung Galaxy Tab S5 и смарт-часов Galaxy Watch
17:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Планшет Samsung Galaxy Tab S5 и смарт-часы Galaxy Watch 2 анонсируют в третьем квартале этого года.

Согласно первому плану, в третьем квартале этого года стоит ждать анонс флагманского планшета Galaxy Tab S5. Возможно, его представят вместе с серией смартфонов Galaxy Note 10 7 августа в Нью-Йорке или же на отдельном мероприятии.

Напомним, планшету приписывают 7-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 10.5-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой фирменного стилуса S-Pen.

На следующем изображении показано расписание выхода носимых устройств. Интересно то, что в списке нет смарт-часов Galaxy Watch Active 2, которые недавно показались на изображениях. Тем не менее, в третьем квартале этого года намечен анонс обычных смарт-часов Galaxy Watch в двух размерах: 40 мм и 44 мм.

Samsung выпустила лимитированную версию Galaxy A80 Blackpink Special Edition

Скорее всего, это преемник оригинальной модели, которую показали год назад. К сожалению, подробностей о новинке нет. Известно лишь кодовое название - Renaissance.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Планшет, Смарт-часы, Galaxy Watch, Samsung Galaxy Tab S5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь