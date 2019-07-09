Названа дата анонса планшета Samsung Galaxy Tab S5 и смарт-часов Galaxy Watch

Новости технологии: Планшет Samsung Galaxy Tab S5 и смарт-часы Galaxy Watch 2 анонсируют в третьем квартале этого года.

Согласно первому плану, в третьем квартале этого года стоит ждать анонс флагманского планшета Galaxy Tab S5. Возможно, его представят вместе с серией смартфонов Galaxy Note 10 7 августа в Нью-Йорке или же на отдельном мероприятии.

Напомним, планшету приписывают 7-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 10.5-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой фирменного стилуса S-Pen.

На следующем изображении показано расписание выхода носимых устройств. Интересно то, что в списке нет смарт-часов Galaxy Watch Active 2, которые недавно показались на изображениях. Тем не менее, в третьем квартале этого года намечен анонс обычных смарт-часов Galaxy Watch в двух размерах: 40 мм и 44 мм.

Скорее всего, это преемник оригинальной модели, которую показали год назад. К сожалению, подробностей о новинке нет. Известно лишь кодовое название - Renaissance.