Huami объявила дату презентации смарт-часов Amazfit GTR

Новости технологии: Компания Huami 16 июля представит смарт-часы Amazfit GTR с автономностью до 24 дней.

Компания Huami (дочка Xiaomi) недавно представила смарт-часы Amazfit Verge 2 и Amazfit Health Watch, а сейчас готовит к выходу еще одну новинку.

Производитель опубликовал постер в социальной сети Weibo, согласно которому новые смарт-часы анонсируют 16 июля.

Как сообщают сразу несколько источников, их назовут Amazfit GTR.

Часы получит аккумулятор, который сможет проработать до 24 дней без подзарядки. Других подробностей об Amazfit GTR нет, но можно предположить, что их также оснастят AMOLED-экраном, функциями для отслеживания активностей, водонепроницаемым корпусом из стали и керамики и, возможно, процессором Qualcomm.