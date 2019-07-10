В Mortal Kombat 11 анонсировали новых персонажей

Создатель культовой игры Mortal Kombat Эд Бун опубликовал изображения новых персонажей, которые появятся в следующей части файтинга.
Детали анонса. Итак, в Mortal Kombat 11 вернется Синдел, которая в последний раз появилась в серии игр в 2011 году. Ей компанию составят Шан Цунг, Ночной Волк, Спаун и еще два персонажа, о которых пока ничего неизвестно.
Что известно о Синдел. Во вселенной Mortal Kombat Синдел была королевой Эден, пока не стала пленницей и женой Шао Кана. Геймеры уже встречали героиню в предыдущих играх серии, включая Mortal Kombat 3 и "Смертельную битву" 2011 года. К сожалению, геймплей за Синдел Эд Бун не показал.
7 deadly Sindels #MortalKombat11 pic.twitter.com/d1isuSbwxH
— Ed Boon (@noobde) 8 июля 2019 г.
Дата выхода игры. Заметим, продолжение легендарного файтинга Mortal Kombat 11 увидел свет 23 апреля 2019 года. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows.