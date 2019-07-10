В Mortal Kombat 11 анонсировали новых персонажей

Новости технологии: Новые персонажи будут доступны в рамках сезонного дополнения.

Создатель культовой игры Mortal Kombat Эд Бун опубликовал изображения новых персонажей, которые появятся в следующей части файтинга.

Детали анонса. Итак, в Mortal Kombat 11 вернется Синдел, которая в последний раз появилась в серии игр в 2011 году. Ей компанию составят Шан Цунг, Ночной Волк, Спаун и еще два персонажа, о которых пока ничего неизвестно.

Что известно о Синдел. Во вселенной Mortal Kombat Синдел была королевой Эден, пока не стала пленницей и женой Шао Кана. Геймеры уже встречали героиню в предыдущих играх серии, включая Mortal Kombat 3 и "Смертельную битву" 2011 года. К сожалению, геймплей за Синдел Эд Бун не показал.

Дата выхода игры. Заметим, продолжение легендарного файтинга Mortal Kombat 11 увидел свет 23 апреля 2019 года. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows.