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В Mortal Kombat 11 анонсировали новых персонажей

В Mortal Kombat 11 анонсировали новых персонажей
13:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии: Новые персонажи будут доступны в рамках сезонного дополнения.

Создатель культовой игры Mortal Kombat Эд Бун опубликовал изображения новых персонажей, которые появятся в следующей части файтинга.

Детали анонса. Итак, в Mortal Kombat 11 вернется Синдел, которая в последний раз появилась в серии игр в 2011 году. Ей компанию составят Шан Цунг, Ночной Волк, Спаун и еще два персонажа, о которых пока ничего неизвестно.

Что известно о Синдел. Во вселенной Mortal Kombat Синдел была королевой Эден, пока не стала пленницей и женой Шао Кана. Геймеры уже встречали героиню в предыдущих играх серии, включая Mortal Kombat 3 и "Смертельную битву" 2011 года. К сожалению, геймплей за Синдел Эд Бун не показал. 

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Дата выхода игры. Заметим, продолжение легендарного файтинга Mortal Kombat 11 увидел свет 23 апреля 2019 года. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows.

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Технологии, Игры, Компьютерные игры, Техно.
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