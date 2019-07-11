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Стало известно, что четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Стало известно, что четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
11:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Гигантская металлическая конструкция имеет диаметр в 108 метров и весит более 36 тысяч тонн. Внутри нее может поместиться весь Собор Парижской Богоматери.

Украина и ее европейские партнеры в среду официально открыли новый металлический купол, закрывающий разрушенный четвертый реактор ЧАЭС.

Чернобыльская АЭС стала местом самой страшной в мире ядерной аварии среди гражданского населения. Это случилось 26 апреля 1986 года. Тридцать человек были убиты в результате взрыва и многие сотни умерли от связанных с этим событием болезней. 

В итогоге 350 000 человек были эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг станции. Она остается необитаемой до сих пор, за исключением приблизительно 150 пожилых жителей, которые вернулись туда, несмотря на официальный запрет. Власти утверждают, что людям будет безопасно жить там только через 24 тысячи лет.

Чтобы уменьшить этот срок и экранировать жителей от воздействия ионизирующих излучений, было решено создать специальный купол над тем реактором, в котором произошел взрыв в 1986 году. Купол строился практически 20 лет и впервые был введен в эксплуатацию в 2016 году. С тех пор он прошел все испытания и был доработан.

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Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира. 

Для строительства купола было выделено более 1,5 миллиарда евро через специальный фонд, созданный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и спонсируемый 45 странами. Еще через год власти смогут разрешить демонтаж нестабильных конструкций рядом с куполом, чтобы избежать их самопроизвольного обрушения.

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ЧАЭС, Технологии, Техно, Четвертый реактор ЧАЭС.
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