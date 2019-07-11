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Четверг, 11.07.2019
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Без участия человека: автопилот впервые посадил самолет самостоятельно (Видео)

Без участия человека: автопилот впервые посадил самолет самостоятельно (Видео)
17:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Полностью автономное управление транспортом тестируют многие производители автомобилей.

Однако когда речь идет о самолетах, то здесь функциональность автопилота была значительно ограничена до недавнего времени.

Что известно о новом автопилоте? Как сообщает TechSpot, команда ученых Мюнхенского технического университета завершила первоначальный этап проекта C2Land, в рамках которого разрабатывается система, способная приземлять самолет без участия пилота. 

По данным разработчиков, уникальная технология станет альтернативой традиционным методам автоматического пилотирования.

Недостатки старых систем автономного управления. Для эффективной работы автопилота современные системы Instrument Landing System (ILS) требуют наличия многочисленных антенн на взлетном поле. Многочисленные малые аэропорты не имеют доступа к дорогим технологиям, поэтому пилотам по-прежнему приходится управлять посадкой вручную.

Автопилот успешно посадил самолет – смотрите видео

С учетом того, что большинство авиакатастроф происходят именно при взлете и посадке, такое положение дел требует особого внимания.

Преимущества новой системы. В отличие от существующих технологий C2Land дает возможность приземляться практически на любой взлетной полосе с использованием GPS-сигналов и оптической системы ориентации – она не нуждается в наземной вспомогательной инфраструктуре.

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Оптическая система ориентации регистрирует атмосферные явления, которые не способны учитывать другие подобные технологии, а позиционирование по GPS обеспечивает точность приземления.

Результаты испытания и дата коммерческого запуска. Тестовый полет учебного самолета Diamond DA42 с использованием C2Land завершился успешно, но дата начала внедрения технологии в серийные авиалайнеры пока неизвестна.

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Самолет, Технологии, Автопилот, Посадка, Техно.
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