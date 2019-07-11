Стартовала Goat of Duty: мультиплеерный шутер про вооруженных козлов (Видео)

Новости технологии: Студия 34BigThings опубликовала трейлер к запуску своей игры Goat of Duty.

Представьте: высадка на Омаха-Бич, позади водная гладь, отступать некуда, противник вооружён до зубов, товарищей разрывает на куски шальными снарядами… Только воюют здесь не люди, а козлы.

Goat of Duty — мультиплеерный шутер про вооружённых козлов. Геймплей как в старые добрые: как говорят авторы, здесь нет ни сложной «меты», ни разных персонажей, ни высоких требований к командной работе — всё решает индивидуальный «скилл». Режимов четыре: обычный и командный «Бой насмерть», а также некие Gun Deathmatch и Fus Ro Arena.

Предусмотрена кастомизация: на своего козла можно напялить разные костюмы (например, в трейлере мелькает пародия на Трейсер из Overwatch). Животные способны блеять 250 разными звуками и притворяться мёртвыми.

Goat of Duty стартовала в раннем доступе Steam. Разработчики ожидают, что финальная версия игры выйдет через три-четыре месяца.