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Обновление Google Fit: в приложение добавили режим Dark Mode

Обновление Google Fit: в приложение добавили режим Dark Mode
13:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram.com

Новости технологии: Компания Google продолжает добавлять в свои фирменные приложения темную тему.

На этот раз очередь дошла до Google Fit.

Что известно

Разработчики компании выпустили версию Google Fit 2.16, в которой появился режим Dark Mode. Да, цветовая палитра интерфейса не полностью черная, а темно-серая. Такое решение всё равно приятней для глаз в тёмное время. Новое приложение уже можно скачать в Google Play или на сайте APK Mirror по ссылке.

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Как включить

Чтобы включить Dark Mode в Google Fit, надо зайти в настройки приложения и в самом низу найти пункт «Экран». Там можно будет активировать тёмный интерфейс вручную или поставить автоматическое включение при энергосберегающем режиме.

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Все по теме:

Google, Технологии, Приложение, Техно, Google Fit, Google Fit 2.16.
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