Невероятные изобретения Николы Теслы, которые опередили свое время

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года, и спустя столько времени его имя все равно у всех на устах. Он был великим человеком, изобретателем и гениальным инженером. Интересно, что было бы, если бы он жил в наше время.