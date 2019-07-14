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Невероятные изобретения Николы Теслы, которые опередили свое время
Никола Тесла родился 10 июля 1856 года, и спустя столько времени его имя все равно у всех на устах. Он был великим человеком, изобретателем и гениальным инженером. Интересно, что было бы, если бы он жил в наше время.
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