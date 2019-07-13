Японский художник изобразил Су-57 в новой окраске

Новости технологии: По мнению творца, самолет может нести в двух основных внутренних отсеках восемь ракет класса "воздух — воздух".

Такафуми Абе представил весьма оригинальное видение того, каким может быть российский истребитель пятого поколения.

На работу художника обратила внимания группа Су-57 (ПАК ФА Т-50) / С-70 "Охотник", посвященная новому российскому истребителю и другим современным боевым самолетам.

На изображениях Су-57 представлен в варианте окраски для Летно-исследовательского института имени Громова. Ни одна из ранее построенных машин такой не имеет.

Еще любопытнее представление художника о вооружении Су-57.

Стоит отметить, что истребитель Су-57 также имеет два боковых отсека, которые предназначены для ракет малой дальности.

Вероятно, Такафуми Абе заблуждается: по имеющимся данным, два основных отсека Су-57 вмещают от четырех до шести ракет класса "воздух — воздух" средней дальности. По одной ракете малой дальности вмещают боковые отсеки.