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YouTube Premium внедряет автоматическую загрузку любимых видео

YouTube Premium внедряет автоматическую загрузку любимых видео
17:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Команда YouTube внедряет новую функцию в свою Premium подписку.

Новая функция позволит наслаждаться любимыми видеороликами в автономном режиме, когда доступа к интернету нет.

Как сообщает ресурс Android Police, у некоторых пользователей YouTube Premium стал появляться всплывающий баннер с предложением автоматически загружать избранные видеоролики.

Эта функция также активируется в настройках Youtube — в разделе "Загрузки" можно выбрать предпочитаемые темы и каналы. Для экономии трафика, скачивание происходит только тогда, когда ваше устройство подключено к Wi-Fi.

YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент

Автозагрузку будут постепенно добавлять всем подписчикам YouTube Premium. В прошлом месяце аналогичные нововведения YouTube ввела в подписку YouTube Music.

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YouTube, Функция, Видеохостинг, YouTube Premium.
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