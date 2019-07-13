YouTube Premium внедряет автоматическую загрузку любимых видео

Новости технологии: Команда YouTube внедряет новую функцию в свою Premium подписку.

Новая функция позволит наслаждаться любимыми видеороликами в автономном режиме, когда доступа к интернету нет.

Как сообщает ресурс Android Police, у некоторых пользователей YouTube Premium стал появляться всплывающий баннер с предложением автоматически загружать избранные видеоролики.

Эта функция также активируется в настройках Youtube — в разделе "Загрузки" можно выбрать предпочитаемые темы и каналы. Для экономии трафика, скачивание происходит только тогда, когда ваше устройство подключено к Wi-Fi.

Автозагрузку будут постепенно добавлять всем подписчикам YouTube Premium. В прошлом месяце аналогичные нововведения YouTube ввела в подписку YouTube Music.