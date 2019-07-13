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Xiaomi возвращает смартфоны Pocophone F1

Xiaomi возвращает смартфоны Pocophone F1
18:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Xiaomi просит пользователей вернуть смартфоны Pocophone F1.

В середине июня Xiaomi выпустила свежую прошивку MIUI с номером 10.3.5.0 для смартфонов Pocophone F1. Но после этого обновления компании приходится возвращать "сломанные" гаджеты.

Дело в том, что у некоторых обновившихся Pocophone F1 возникли проблемы с экраном. Дисплей замирает, не реагирует на нажатия пользователя либо срабатывает, но с опозданием.

Глава подразделения Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) признал, что такая проблема действительно есть. Но чтобы узнать, что на самом деле случилось — Xiaomi необходимо изучить и протестировать такие смартфоны.

Поэтому владельцев Pocophone F1 с "барахлящим" экраном призывают присылать смартфоны для тестирования. Но заранее на электронную почту [email protected] необходимо отправить ID пользователя, контактную информацию, описание проблемы, видео или скриншоты с демонстрацией сбоя. Если именно этот аппарат поможет Xiaomi решить проблему — с его владельцем свяжутся и пояснят дальнейшие инструкции.

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Возможно, в качестве компенсации пользователям дадут новые смартфоны.

Напомним, Xiaomi запускает программу Mi Pilot MIUI и ищет владельцев Pocophone F1, которые согласны протестировать Android Q.

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Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Pocophone F1.
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