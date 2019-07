Android One: анонс новых смартфонов Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite

Что известно

Один из главных фронтменов компании Донован Сунг ( Donovan Sung) напомнил фанатам в Twitter, что ровно год назад Xiaomi показала Mi A2 и Mi A2 Lite. Он также спросил, чего пользователи ждут от следующего поколения устройств.

После него официальная страничка Xiaomi также намекнула на презентацию смартфонов, опубликовав рекламный постер. На нём говорится, что самая продаваемая серия Android One устройств возвращается. Точную дату анонса объявят в ближайшие дни. Так что ждём презентацию новинок уже в этом месяце.

One year ago, we launched our next generation Android One smartphones #MiA2 and #MiA2Lite.

What's everyone looking forward to the most in the next generation of the Mi A series? #Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/PLYBEZSlDp

— Donovan Sung (@donovansung) 12 июля 2019 г.