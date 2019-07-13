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Вирус "Агент Смит" заразил более 25 миллионов Android-устройств

Вирус "Агент Смит" заразил более 25 миллионов Android-устройств
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии: 25 миллионов устройств Android оказались заражены вредоносной программой "Агент Смит".

Вредоносная программа под названием “Агент Смит” была загружена на 25 миллионов устройств Android.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследования компании по кибербезопасности Check Point.

“Вредоносная программа под названием "Агент Смит" была загружена на 25 миллионов устройств Android”, - говорится в сообщении.

Как сообщает портал программа, получившая название "Агент Смит" (по имени главного антигероя трилогии "Матрица"), показывала пользователям нежелательные объявления.

По словам специалистов из Check Point, вредоносное ПО попадало на устройство через популярные приложения, чаще всего с играми. Все они были загружены через сторонние магазины приложений китайской компании.

В связи с этим специалисты компании рекомендуют владельцам Android использовать программное обеспечение Ad Blocker, всегда обновлять свои устройства при появлении запроса и загружать приложения только из магазина Google Play.

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Программа "Агент Смит" копирует популярные приложения на телефоне, включая WhatsApp и веб-браузер Opera, внедряет собственный код и заменяет исходное приложение своей версией, используя уязвимость в обновлении Google. "Захваченные" приложения не перестают работать нормально, что скрывает вредоносное ПО от пользователей.

Получив разрешения, которые пользователи предоставили реальным приложениям, "Агент Смит" захватывает другие приложения для отображения нежелательных объявлений хозяину гаджета. Это может показаться незначительной проблемой, однако "пробелы" в безопасности могут быть использованы для захвата банковских, торговых и других приложений, а также кражи данных.

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Android, Вирус, Android-устройство, Агент Смит.
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