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Названа дата анонса Xiaomi Mi A3

Названа дата анонса Xiaomi Mi A3
22:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Xiaomi назвала дату анонса Mi A3 и уже принимает заказы на смартфон.

Год назад компания Xiaomi представила бюджетники Mi A2 и Mi A2 Lite по программе Android One, и вот настало время их преемников. Мы уже писали о Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, которые должны быть похожи на своих китайских собратьев Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, однако последние слухи говорят о том, что в линейке может быть сразу три модели.

Xiaomi уже начала рассылать приглашения на презентацию Xiaomi Mi A3 — правда, пока только в Польше. В Варшаве премьера состоится 25 июля.

По информации инсайдеров, до Индии новинки могут дойти позже — в августе. Когда запланирован анонс в других странах — пока неизвестно.

На онлайн-площадке Giztop уже принимают предзаказы на Xiaomi Mi A3. В характеристиках указан процессор Snapdragon 665 (хотя ходят слухи о SoC Snapdragon 730 и Snapdragon 675), тройная основная камера (48, 8 и 2 Мп), 32-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4030 мАч. Такая же "начинка" у Xiaomi CC9e.

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Работать новинки будут на "чистой" версии ОС Android 9 Pie c гарантированными обновлениями в течение двух-трёх лет.

Ценник смартфона — $230.

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Гаджеты, Смартфоны, Анонс, Xiaomi, Xiaomi Mi A3, Mi A3.
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