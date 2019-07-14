Huawei зарегистрировала новое название своей ОС

Новости технологии: Компания Huawei продолжает трудиться над собственной операционной системой.

Однако пока неизвестны ни ее название, ни дата выхода. Разные источники озвучивали несколько названий: HongMeng, Ark OS и Oak OS. Теперь же компания придумала более "гармоничное" название.

Как назовут

12 июля Huawei зарегистрировала в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза) товарный знак Harmony. Он относится к категории 9 с описанием: мобильные операционные системы; компьютерные операционные системы; загружаемые программы операционной системы.

Возможно, в Китае ОС будет называться HongMeng, а в Европе - Harmony.

Напомним, новая ОС будет работать на смартфонах, планшетах, компьютерах и устройствах Интернета вещей. Обещают, что она будет быстрее Android и iOS. В Китае операционная система должна дебютировать уже в этом году, а на международном рынке - в 2020.