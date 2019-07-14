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Huawei объявила название своей новой ОС

Huawei объявила название своей новой ОС
16:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huawei продолжает трудиться над собственной операционной системой.

Однако пока неизвестны ни ее название, ни дата выхода. Разные источники озвучивали несколько названий: HongMeng, Ark OS и Oak OS. Теперь же компания придумала более "гармоничное" название.

12 июля Huawei зарегистрировала в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза) товарный знак Harmony. Он относится к категории 9 с описанием: мобильные операционные системы; компьютерные операционные системы; загружаемые программы операционной системы.

Возможно, в Китае ОС будет называться HongMeng, а в Европе - Harmony.

Первые телевизоры Huawei выйдут под брендом Honor

Напомним, новая ОС будет работать на смартфонах, планшетах, компьютерах и устройствах Интернета вещей. Обещают, что она будет быстрее Android и iOS. В Китае операционная система должна дебютировать уже в этом году, а на международном рынке - в 2020.

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ОС, Huawei, Harmony, Операционная система, EUIPO.
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