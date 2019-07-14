Страшно смешно: трейлер новой игры Gibbous - A Cthulhu Adventure (Видео)

Новости технологии: Gibbous - A Cthulhu Adventure - ещё одна игра про Ктулху, только с необычным уклоном: она не собирается вас пугать, она собирается вас смешить.

Место действия - городок Даркхем. Он никогда не отличался дружелюбностью, а теперь тут и вовсе повсюду рыскают странные культисты. Да еще и эта злющая книга объявилась - "Некрономикон", о которой говорят исключительно дрожащим шёпотом.

Главных героев три. Детектив Дон Р. Хетип пытается отыскать "Некрономикон". Но на книгу натыкается библиотекарь Баз Керван и случайно превращает свою кошку Киту в болтливое саркастичное существо. Троица собирается вернуть Киту в привычное, кошачье состояние, разоблачить великие заговоры, связанные со зловещими силами, и попытаться понять, откуда у "Некрономикона" взялась такая неизмеримая мощь.

Авторы обещают больше 60 вручную нарисованных локаций, визуальные отсылки к Трансильвании, плавную двухмерную анимацию, свыше 70 полностью озвученных персонажей, а также специального гостя - Дага Кокла (Doug Cockle), голос англоязычного Геральта из серии The Witcher.

Разработчик игры - Stuck in the Attic, независимая студия из румынской Трансильвании.

Релиз Gibbous - A Cthulhu Adventure состоится 7 августа через Steam и GOG.com. Текстовый перевод на русский - в наличии.