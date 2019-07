Шутер от арт-директора Halo: тизер игры Disintegration (Видео)

Private Division, издательское подразделение Take-Two, было основано в декабре 2017-го. Ещё на этапе анонса компания объявила о намерении выпустить новую игру от арт-директора Halo Маркуса Лето (Marcus Lehto) и студии V1 Interactive. Сегодня у проекта появились название и скромный тизер.

Творение V1 Interactive называется Disintegration, и это научно-фантастический шутер. Согласно информации из официального пресс-релиза, боевик выйдет в 2020 году, в рамках 2021 финансового года Take-Two (между 1 апреля 2020-го и 31 марта 2021-го). Пока это всё, что известно об игре.

Полноценная премьера Disintegration состоится на церемонии открытия gamescom 2019. Об этом сообщил ведущий мероприятия и организатор The Game Awards Джефф Кили (Geoff Keighley).

We aren't messing around with the new @gamescom Opening Night Live show live everywhere on August 19. Here's a first tease: During the show we will reveal DISINTEGRATION the new game from the co-creator of the Halo franchise and @PrivateDivision Teaser: https://t.co/G0cpD30J6J

