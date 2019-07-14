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Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты после 2 лет бездействия

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты после 2 лет бездействия
19:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Microsoft изменила правила для неактивных аккаунтов и вскоре начнет удалять заброшенные учетные записи.

Если раньше удалялись только аккаунты, неактивные в течение 5 лет, то теперь этот срок сократили до 2 лет. То есть чтобы сохранить свою учетную запись - необходимо заглядывать в нее хотя бы раз в 2 года. Иначе Microsoft автоматически удалит ее.

Таким образом компания будет бороться с "мертвыми", заброшенными и дублирующими аккаунтами, расчищать место для новых пользователей и расширять список доступных имен.

Но удалять будут не все аккаунты. В безопасности учетные записи, с которых оформляли подписки на сервисы, совершали любые покупки или на которых остались средства. То есть даже если вы пользуетесь только Microsoft Office или Xbox Live либо хоть однажды тратили деньги - можете не переживать за свой аккаунт.

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Изменения вступают в силу 30 августа.

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Microsoft, Аккаунт, Учетные записи.
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