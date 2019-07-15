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Робот покорил гору в американской Долине Смерти

Робот покорил гору в американской Долине Смерти
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости технологии: Он достиг своей цели и смог найти окаменелые фрагменты водорослей, населявшим море, которое располагалось в этом районе.

Робот выбрал свой собственный маршрут.

Робот LEMUR, разработанный инженерами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), прошел финальные полевые испытания в Долине Смерти, штат Калифорния.

Об этом пишет Engadget. Робот выбрал свой собственный маршрут, используя сотни маленьких рыболовных крючков, встроенных в каждый из его 16 пальцев, чтобы подняться.  

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Этим окаменелостям около 500 миллионов лет, что доказывает способность робота обнаруживать признаки прошлой жизни - важная возможность для машин, исследующих другие планеты.

Хотя сам проект LEMUR завершен, он вдохновил и дал начало другим инициативам в области роботизированного скалолазания, которые уже находятся в разработке.

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Робот, Технологии, Долина, Долина Смерти, Скалы, Техно, Робот-скалолаз.
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