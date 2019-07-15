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Европейский навигатор Galileo получил незначительные повреждения

Европейский навигатор Galileo получил незначительные повреждения
16:52 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter

Новости технологии: Сервисы для экстренной помощи работают в нормальном режиме.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Европейская спутниковая навигационная система Galileo в воскресенье, 14 июля, частично вышла из строя. При этом поисковые и спасательные сервисы, благодаря которым возможно находить людей, попавших в экстренную ситуацию, продолжали работать, сообщило агентство European Global Navigation Satellite Systems (GSA), ответственное за систему Galileo. Повреждения получили сооружения на земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты работают над устранением поломок. Однако характер повреждений не уточняется.

Впервые сервисы Galileo - европейского аналога американской GPS - стали доступны в декабре 2016 года. Система, работающая по всему миру, получает данные от 26 спутников (всего на орбиту их планируется вывести 30).

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Центр управления Galileo находится в Германии, недалеко от Мюнхена, эксплуатирующим предприятием является GSA со штаб-квартирой в Праге.

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Спутник, Сбой, Galileo, Навигатор, Повреждения.
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