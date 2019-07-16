MediaTek разрабатывает игровой процессор Helio G90

Новости технологии: Тайваньский производитель MediaTek готовит конкурента среднебюджетному чипу Snapdragon 730G от Qualcomm.

В сети появился официальный тизер с названием нового процессора — Helio G90. Речь идёт об игровом чипе. По крайней мере на это намекают надписи и буква G в названии (Game/Gaming).

К сожалению, дату анонса нового SoC пока не объявили, но если верить слухам, его анонсируют уже в этом месяце.

Чип, предположительно, будет основан на процессоре MediaTek Helio P90. Он также может получить два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 в паре с разогнанным графическим ускорителем PowerVR GM9446.

Новинка будет построена по 12-нанометровому техпроцессу и получит поддержку сети 5G.