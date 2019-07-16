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На новых Windows больше не будет настольных и карточных игр

На новых Windows больше не будет настольных и карточных игр
21:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Microsoft удалит настольные и карточные игры из Windows.

Пользователи Windows 7 и более ранних версий больше не смогут поиграть в классические интернет-игры: шашки, шахматы и карточные игры.

Первыми потеряют доступ пользователи Windows XP и Windows ME. Microsoft прекратила регулярное обслуживание этих ОС ещё несколько лет назад. В них все игры кроме MSN Go исчезнут 31 июля 2019 года.

У владельцев Windows 7 будет время до 22 января 2020 года — примерно в это время Microsoft прекратит поддержку самой Windows 7.

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты после 2 лет бездействия

Вот список игр, которые собираются удалить:

  • Internet Backgammon (XP/ME, 7)
  • Internet Checkers (XP/ME, 7)
  • Internet Spades (XP/ME, 7)
  • Internet Hearts (XP/ME)
  • Internet Reversi (XP/ME)
  • MSN Go (7)
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Microsoft, Windows, Игры, Игра, Настольные игры, карточные игры.
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