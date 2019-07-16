На новых Windows больше не будет настольных и карточных игр

Новости технологии: Компания Microsoft удалит настольные и карточные игры из Windows.

Пользователи Windows 7 и более ранних версий больше не смогут поиграть в классические интернет-игры: шашки, шахматы и карточные игры.

Первыми потеряют доступ пользователи Windows XP и Windows ME. Microsoft прекратила регулярное обслуживание этих ОС ещё несколько лет назад. В них все игры кроме MSN Go исчезнут 31 июля 2019 года.

У владельцев Windows 7 будет время до 22 января 2020 года — примерно в это время Microsoft прекратит поддержку самой Windows 7.

Вот список игр, которые собираются удалить: