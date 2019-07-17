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Среда, 17.07.2019
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Прототип звездолета Маска загорелся во время испытаний

Прототип звездолета Маска загорелся во время испытаний
15:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Инцидент случился перед началом летных испытаний аппарата: это скажется на сроках их проведения.

Испытания аппарата Starhopper пришлось перенести из-за возгорания. Сам он, вероятнее всего, не пострадал.

Как сообщает NASA Spaceflight, возгорание прототипа (демонстратора технологий) Starship произошло при предварительном включении двигателя Raptor. Впрочем, эксперты сдержанно комментируют произошедшее. 

"Несмотря на то что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация прояснится, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата", — прокомментировал событие Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета. 

Ранее, напомним, стало известно, что во вторник компания SpaceX намерена поднять Starhopper на небольшую высоту, проверив работу систем и подсистем комплекса. Одним из главных аспектов испытаний стала проверка работы нового двигателя Raptor: такие в перспективе установят на корабль Starship и ракету, созданную для запуска этого космического аппарата.

Речь идет о принципиально новом жидкостном ракетном двигателе, разработанном в SpaceX. В качестве топлива решили использовать метан. Такой подход призван дать преимущество по цене и надежности — в сравнении с керосиновыми ракетными двигателями, такими как российский РД-180. 

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"Двигатель Raptor был установлен на прототип Starhopper на выходных. Мы надеемся, что во вторник мы сможем впервые подняться на высоту в 20 метров. Если все пройдет удачно, первая версия Starship попытается подняться на высоту в 20 километров в ближайший месяц", — заявил Илон Маск. 

Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории. Ранее, напомним, Маск заявил о планах создать аппарат, который будет вмещать в себя 100 колонистов. Впрочем, концепция уже несколько раз претерпевала изменения, так что неизвестно, что именно мы получим в итоге.

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Взрыв, Технологии, Огонь, Возгорание, SpaceX, Техно, Звездолет.
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