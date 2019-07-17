Google Карты будут показывать станции проката велосипедов

Новости технологии: Google добавил новую функцию в свои Карты и теперь пользователи смогут найти информацию о станциях проката велосипедов прямо в приложении.

Что показывают

Интеграция стала возможной благодаря данным Ito World, который предоставил информацию о том, где найти станцию проката, сколько там велосипедов, и есть ли свободное место в пункте назначения.

В течение прошлого года функция была на тестировании в Нью-Йорке, а сейчас появилась еще в 23 городах: Барселона, Берлин, Брюссель, Будапешт, Чикаго, Дублин, Гамбург, Хельсинки, Гаосюн, Лондон, Лос-Анджелес, Лион, Мадрид, Мехико, Монреаль, Нью-Тайбэй, Рио-де-Жанейро, район залива Сан-Франциско, Сан-Паулу, Торонто, Вена, Варшава и Цюрих.

Вполне вероятно, что в ближайшее время функция доберется и до наших широт, так как Google собирается в будущем добавить еще больше городов.