В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Новости технологии: В работе социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.

Больше всего пострадали жители США и Японии.

Пик сбоя зафиксирован в ночь на среду, однако проблемы в работе сервисов наблюдаются до сих пор.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего пострадали жители США и Японии.

Страны Европы сбой затронул лишь частично, большего всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии.

Пользователи Instagram сообщают, что в приложении перестали работать личные сообщения, а у некоторых и вовсе показывает просто черный экран.

В Facebook возникла проблема с просмотром ленты новостей. Также в хрониках пользователей не отображались последние посты.

Как сообщалось ранее, при попытке зайти в соцсеть появлялось сообщение о наличии определенных технических неполадок.