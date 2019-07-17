В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Больше всего пострадали жители США и Японии.
Пик сбоя зафиксирован в ночь на среду, однако проблемы в работе сервисов наблюдаются до сих пор.
Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего пострадали жители США и Японии.
Страны Европы сбой затронул лишь частично, большего всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии.
Пользователи Instagram сообщают, что в приложении перестали работать личные сообщения, а у некоторых и вовсе показывает просто черный экран.
В Facebook возникла проблема с просмотром ленты новостей. Также в хрониках пользователей не отображались последние посты.
Как сообщалось ранее, при попытке зайти в соцсеть появлялось сообщение о наличии определенных технических неполадок.