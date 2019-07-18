Гонконгская компания представила беспилотник для спасения утопающих (Видео)

Новости технологии: Посмотрите, как беспилотный буй на радиоуправлении спасает утопающих.

Гонконгская компания OceanAlpha представила спасательный буй на радиоуправлении Dolphin 1. Устройство способно перемещаться в радиусе до 0,5 км от оператора и оказывать помощь утопающим. Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании.

Если человек, который не умеет плавать, оказался в открытой воде, он может пойти ко дну уже через несколько минут. Спасателям в этом случае необходимо быстро реагировать. Если утопающий находится далеко от берега, для спуска лодки на воду требуется больше времени, чем не умеющий плавать человек может продержаться на поверхности воды.

Для решения этой проблемы создан Dolphin 1 — он представляет собой пластиковый буй, способный двигаться со скоростью до 15 км/час. Разработчики утверждают, что беспилотник способен поддерживать на плаву двух человек — утопающего и спасателя — достаточно долго, чтобы дождаться помощи.

OceanAlpha уже запустила промышленное производство спасательных беспилотников — устройства стоят $5,5 тыс.