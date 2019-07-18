Беспроводной шлем PlayStation VR 2: новинка от Sony

Новости технологии: На портале Inverse появились патентные заявки Sony, касающиеся её нового VR-шлема PlayStation VR 2.

Предполагаемые характеристики

Если верить источнику, новинка будет полностью беспроводной и сможет работать без зарядки около 5 часов. Одной из главных фишек станет реализация технологии слежения за глазами и движений головы, что снизит требования к вычислительным ресурсам шлема.

Кроме того, система сможет идентифицировать пользователя и подгрузить персональные настройки.

Заявленное разрешение линз составляет 2560х1440 пикселей, угол обзора — 220 градусов, а частота обновления 120 Гц. Для сравнения, в оригинальной PlayStation VR было разрешение 1920х1080 при той же частоте.

Тень сомнения отбрасывает цена — $250 США, что довольно дешево для такого устройства.