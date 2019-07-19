Скачать
Пятница, 19.07.2019
В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков
В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля

Будущие флагманские смартфоны Samsung получат сверхбыструю ОЗУ

Будущие флагманские смартфоны Samsung получат сверхбыструю ОЗУ
03:40 Сегодня Телеграф www.macdigger.ru

Новости технологии: Samsung выпустит сверхбыструю ОЗУ для будущих флагманов

Samsung приступил к массовому производству первого в отрасли 12-гигабитного LPDDR5 модуля памяти для телефонов. Компания представила эту технологию в 2018 году.

Также Samsung начнет изготавливать 12-гигабайтные LPDDR5 планки памяти в конце июля. Как и текущее поколение ОЗУ LPDDR4X, новые модули памяти построены на 10-нанометровом чипе Samsung второго поколения. По заявлению производителя, он в 1,3 раза быстрее предшественника и потребляет на 30% меньше энергии.

Восемь таких чипов в одной планке на 12 Гб позволят смартфонам с поддержкой 5G передавать 44 ГБ данных за одну секунду. Такие смартфоны можно будет использовать для машинного обучения и искусственного интеллекта.

MediaTek разрабатывает игровой процессор Helio G90

Представители Samsung сообщили, что эти модули будут использоваться во флагманских телефонах следующего поколения, которые выйдут в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, ОЗУ, LPDDR5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
04 Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
05 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Государство в смартфоне&quot;: Зеленский спросил мнение украинцев
"Государство в смартфоне": Зеленский просит пройти опрос
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Глава МИД Ирана не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике
В Иране не подтвердили информацию о сбитом БПЛА
Не тормози: лучшие продукты для ясности мышления
Не тормози: лучшие продукты для ясности мышления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь