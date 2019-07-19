Скачать
Пятница, 19.07.2019
В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков
В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Барселона сделала еще одно предложение по Неймару
Барселона сделала еще одно предложение по Неймару
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля

"Состаривающим" приложением FaceApp "заинтересовались" в правительстве США

"Состаривающим" приложением FaceApp "заинтересовались" в правительстве США
05:05 Сегодня Телеграф macdigger.ru Фото: pixabay

Новости технологии: ФБР попросили проверить фотосервис для "состаривания" FaceApp.

Ставший в последние дни популярным фотосервис FaceApp (он умеет, например, "состаривать" и "омолаживать" людей на фотографиях) заинтересовал американские власти.

Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить, не угрожает ли созданный выходцем из "Яндекса" Ярославом Гончаровым сервис национальной безопасности. Он опасается, что FaceApp может передавать личные пользователей посторонним.

Такие подозрения высказывались и ранее.

 

Представители FaceApp утверждают, что приложение не хранит и не передает фотографии и личные данные с устройств третьим лицам.

Только выбранные пользователем фотографии хранятся в облаках Amazon Web Services и Google Cloud в течение 48 часов с момента загрузки. Это сделано для повторного наложения фильтров на одну и ту же фотографию.

Разработчики также отметили, что любой желающий может удалить все свои данные с серверов FaceApp по запросу в службу поддержки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФБР, Чак Шумер, FaceApp.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
04 Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
05 В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Глава МИД Ирана не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике
В Иране не подтвердили информацию о сбитом БПЛА
&quot;Состаривающим&quot; приложением FaceApp &quot;заинтересовались&quot; в правительстве США
"Состаривающим" приложением FaceApp "заинтересовались" в правительстве США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь