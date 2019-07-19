"Состаривающим" приложением FaceApp "заинтересовались" в правительстве США

Новости технологии: ФБР попросили проверить фотосервис для "состаривания" FaceApp.

Ставший в последние дни популярным фотосервис FaceApp (он умеет, например, "состаривать" и "омолаживать" людей на фотографиях) заинтересовал американские власти.

Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить, не угрожает ли созданный выходцем из "Яндекса" Ярославом Гончаровым сервис национальной безопасности. Он опасается, что FaceApp может передавать личные пользователей посторонним.

Такие подозрения высказывались и ранее.

BIG: Share if you used #FaceApp: The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now Because millions of Americans have used it It’s owned by a Russia-based company And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.

Представители FaceApp утверждают, что приложение не хранит и не передает фотографии и личные данные с устройств третьим лицам.

Только выбранные пользователем фотографии хранятся в облаках Amazon Web Services и Google Cloud в течение 48 часов с момента загрузки. Это сделано для повторного наложения фильтров на одну и ту же фотографию.

Разработчики также отметили, что любой желающий может удалить все свои данные с серверов FaceApp по запросу в службу поддержки.