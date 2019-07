"Состаривающим" приложением FaceApp "заинтересовались" в правительстве США

Ставший в последние дни популярным фотосервис FaceApp (он умеет, например, "состаривать" и "омолаживать" людей на фотографиях) заинтересовал американские власти.

Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить, не угрожает ли созданный выходцем из "Яндекса" Ярославом Гончаровым сервис национальной безопасности. Он опасается, что FaceApp может передавать личные пользователей посторонним.

Такие подозрения высказывались и ранее.

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.