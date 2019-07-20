Google Stadia получит подписку похожую на PlayStation Plus

Новости технологии: Руководитель Stadia Андрей Дороничев забежал на Reddit, где ответил на вопросы геймеров, которые касаются облачного сервиса Google.

Дороничев сходу опроверг сравнения Stadia с Netflix. По словам руководителя, подписка Stadia Pro больше похожа на PlayStation Plus или Xbox Live Gold, где геймеры получают привилегии в виде скидок и бесплатных игры. Пользователи сервиса будут покупать игры в свою библиотеку, а подписка дает доступ к 4K и HDR, 5.1 звуку, а также одной бесплатной игре в месяц.

Цены на игры будут "конкурентными с другими платформами". Возможно, что Google решит оставить стандартный ценник в $60–50.

Stadia также получит достижения, но только не на старте. По словам Дороничева, геймеры получат "ачивменты" позже после запуска сервиса. Это же касается и поддержки Bluetooth-наушников для контроллера Stadia. В то же время геймеры с первых дней смогут создавать "тусовки", собираясь в команды и общаясь по голосовому чату.

Дороничев также анонсировал, что Stadia получит семейную подписку, которая появится в начале следующего года. К тому же родители получат "Родительскую панель", где смогут контролировать во что играют их дети.