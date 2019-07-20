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По "Джону Уику" выпустили фейковую игру для NES (Видео)

По "Джону Уику" выпустили фейковую игру для NES (Видео)
08:29 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Twitter

Новости технологии: Разработчики-любители выпустили фейковую мини-игру по фильму "Джон Уик".

У Джона Уика уже есть несколько игровых воплощений: боевик для виртуальной реальности John Wick Chronicles, персонажи в Fortnite и Payday 2, а также грядущая тактика John Wick Hex. Вам мало? Ну, всегда есть фанатские творения!

Разработчики-любители выпустили небольшую игру, которую так и назвали — John Wick.

Авторы пофантазировали на тему того, как мог бы выглядеть экшен с героем Киану Ривза (Keanu Reeves), если бы он выходил на NES.

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Дотошного следования возможностям платформы нет: авторы использовали цветовую гамму, характерную для игр с NES, но добавили всяких плавных анимаций и спецэффектов, которые никогда не получилось бы сделать на консоли восьмидесятых.

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Фильм, Игра, NES, Джон Уик.
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