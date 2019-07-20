По "Джону Уику" выпустили фейковую игру для NES (Видео)

Новости технологии: Разработчики-любители выпустили фейковую мини-игру по фильму "Джон Уик".

У Джона Уика уже есть несколько игровых воплощений: боевик для виртуальной реальности John Wick Chronicles, персонажи в Fortnite и Payday 2, а также грядущая тактика John Wick Hex. Вам мало? Ну, всегда есть фанатские творения!

Разработчики-любители выпустили небольшую игру, которую так и назвали — John Wick.

Авторы пофантазировали на тему того, как мог бы выглядеть экшен с героем Киану Ривза (Keanu Reeves), если бы он выходил на NES.

Дотошного следования возможностям платформы нет: авторы использовали цветовую гамму, характерную для игр с NES, но добавили всяких плавных анимаций и спецэффектов, которые никогда не получилось бы сделать на консоли восьмидесятых.