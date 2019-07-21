Скоро игры из Microsoft Store начнут поддерживать моды

Новости технологии: Иногда модификации могут продлить жизнь проекта на многие годы и, похоже, Microsoft это понимает.

Зачем это нужно

Пользователь Reddit заметил, что в Program Files после обновления Windows 10 появилась новая папка "ModdableWindowsApps". Название говорит само за себя - в этой папке будут находиться моды для приложений, приобретенных в Microsoft Store.

Какие именно игры будут поддерживать модификации, пока неизвестно, но такой шаг должен привлечь больше пользователей. Так Microsoft Store сможет лучше конкурировать со Steam, Epic Games и другими подобными сервисами.

Напомним, что Microsoft показала систему для противодействия вмешательствам в выборы. Система состоит из трех частей: планшет Surface Tablet, принтер и адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller.