В США проведут выставку Instagram-фото, набравших ноль лайков

Новости технологии: Фото из Instagram с нулем лайков покажут на выставке.

В США проведут оригинальную выставку фото, где все снимки взяты из Instagram. При этом в соцсети эти снимки не набрали ни одного лайка.

Как пишет издание Vector, компания Kahlua вместе с креативным агентством Droga5 запустили кампанию Kahlua Zero Likes, которая высмеивает зависимость от лайков в соцсетях.

Таким образом, организаторы пытаются обратить внимание пользователей на зависимость от лайков в соцсетях.

Кстати, Kahlua провела опрос, в котором приняло участие тысячи миллениалов из США. Выяснилось, что лайки важны для более чем 60% пользователей соцсетей. Более трети участников ответили, что удалили бы пост меньше, чем через минуту, если бы он не набрал ни одного лайка.

Выставка пройдет 25-28 июля в Нью-Йорке. Также будет создана онлайн версия в Instagram Stories.