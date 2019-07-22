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В США проведут выставку Instagram-фото, набравших ноль лайков

В США проведут выставку Instagram-фото, набравших ноль лайков
09:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Фото из Instagram с нулем лайков покажут на выставке.

В США проведут оригинальную выставку фото, где все снимки взяты из Instagram. При этом в соцсети эти снимки не набрали ни одного лайка.

Как пишет издание Vector, компания Kahlua вместе с креативным агентством Droga5 запустили кампанию Kahlua Zero Likes, которая высмеивает зависимость от лайков в соцсетях.

Таким образом, организаторы пытаются обратить внимание пользователей на зависимость от лайков в соцсетях.

Кстати, Kahlua провела опрос, в котором приняло участие тысячи миллениалов из США. Выяснилось, что лайки важны для более чем 60% пользователей соцсетей. Более трети участников ответили, что удалили бы пост меньше, чем через минуту, если бы он не набрал ни одного лайка.

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Выставка пройдет 25-28 июля в Нью-Йорке. Также будет создана онлайн версия в Instagram Stories.

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