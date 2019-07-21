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Samsung не определилась с датой выпуска Galaxy Fold

Samsung не определилась с датой выпуска Galaxy Fold
20:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: С момента анонса складного смартфона Samsung Galaxy Fold прошло уже 5 месяцев, однако он до сих пор не поступил в продажу.

Напомним, что Samsung перед выпуском Galaxy Fold отправила журналистам тестовые образцы, и уже через пару дней у них начались проблемы с дисплеями: экраны выходили из строя. Поэтому компании пришлось отозвать образцы и отложить продажи новинки, чтобы устранить все ошибки.

Сейчас источники говорят, что новые Galaxy Fold уже готовы. Более того, пару недель назад партию образцов отправили на тестирование, и в этот раз никаких проблем не возникло.

По инсайдерской информации, смартфон тестировали сотрудники исследовательского центра Samsung KAIST, отраслевые специалисты и профессора Сеульского университета.

Несмотря на успешные тесты, Samsung пока не спешит отправлять Galaxy Fold в магазины. Точных дат пока тоже не называют.

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Вероятнее всего, в компании и сами не знают, когда состоится повторный запуск смартфона. Например, представитель Samsung Electronics в Чехии и Словакии Дэвид Сахула (David Sahula), общаясь с журналистами, заявил: «У нас нет никакой новой информации о Galaxy Fold».

Возможно, Samsung раскроет какие-то подробности на презентации Galaxy Note 10 7 августа.

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