Samsung не определилась с датой выпуска Galaxy Fold

Новости технологии: С момента анонса складного смартфона Samsung Galaxy Fold прошло уже 5 месяцев, однако он до сих пор не поступил в продажу.

Напомним, что Samsung перед выпуском Galaxy Fold отправила журналистам тестовые образцы, и уже через пару дней у них начались проблемы с дисплеями: экраны выходили из строя. Поэтому компании пришлось отозвать образцы и отложить продажи новинки, чтобы устранить все ошибки.

Сейчас источники говорят, что новые Galaxy Fold уже готовы. Более того, пару недель назад партию образцов отправили на тестирование, и в этот раз никаких проблем не возникло.

По инсайдерской информации, смартфон тестировали сотрудники исследовательского центра Samsung KAIST, отраслевые специалисты и профессора Сеульского университета.

Несмотря на успешные тесты, Samsung пока не спешит отправлять Galaxy Fold в магазины. Точных дат пока тоже не называют.

Вероятнее всего, в компании и сами не знают, когда состоится повторный запуск смартфона. Например, представитель Samsung Electronics в Чехии и Словакии Дэвид Сахула (David Sahula), общаясь с журналистами, заявил: «У нас нет никакой новой информации о Galaxy Fold».

Возможно, Samsung раскроет какие-то подробности на презентации Galaxy Note 10 7 августа.