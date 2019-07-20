Honor готовит к анонсу смарт-браслет Band 5

23 июля суббренд Huawei Honor проведет презентацию, на которой покажет смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, ноутбук Honor MagicBook Pro и смарт-браслет Honor Band 5. И вот в сети появился первый промо-ролик Honor Band 5.
Внешне он практически не отличается от своего предшественника: большой цветной дисплей, круглая кнопка управления и разноцветные ремешки.
В видео показали интерфейс устройства и то, как он может помочь пользователю во время спортивных занятий. Правда, от браслета постоянно отвлекают эффектные мышцы главного героя.
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Honor Band 5 first promo video.
P.S. This guy looks really cool!) pic.twitter.com/OMBqVhrMBs
— Xiaomishka (@xiaomishka) 19 июля 2019 г.
Напомним, также в Honor Band 5 обещают новую функцию - отслеживание уровня кислорода в крови.
Несмотря на то, что официальный анонс только через несколько дней, фитнес-трекер уже можно заказать на китайских площадках Vmall, Tmall, Suning и JD. Цену пока держат в секрете.