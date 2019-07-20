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Honor готовит к анонсу смарт-браслет Band 5

Honor готовит к анонсу смарт-браслет Band 5
13:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В Сети появилось первое промо-видео смарт-браслета Honor Band 5.

23 июля суббренд Huawei Honor проведет презентацию, на которой покажет смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, ноутбук Honor MagicBook Pro и смарт-браслет Honor Band 5. И вот в сети появился первый промо-ролик Honor Band 5.

Внешне он практически не отличается от своего предшественника: большой цветной дисплей, круглая кнопка управления и разноцветные ремешки.

В видео показали интерфейс устройства и то, как он может помочь пользователю во время спортивных занятий. Правда, от браслета постоянно отвлекают эффектные мышцы главного героя.

Напомним, также в Honor Band 5 обещают новую функцию - отслеживание уровня кислорода в крови.

Первые телевизоры Huawei выйдут под брендом Honor

Несмотря на то, что официальный анонс только через несколько дней, фитнес-трекер уже можно заказать на китайских площадках Vmall, Tmall, Suning и JD. Цену пока держат в секрете.

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Гаджеты, Смарт-браслет, Honor, Honor Band 5.
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