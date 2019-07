Honor готовит к анонсу смарт-браслет Band 5

23 июля суббренд Huawei Honor проведет презентацию, на которой покажет смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, ноутбук Honor MagicBook Pro и смарт-браслет Honor Band 5. И вот в сети появился первый промо-ролик Honor Band 5.

Внешне он практически не отличается от своего предшественника: большой цветной дисплей, круглая кнопка управления и разноцветные ремешки.

В видео показали интерфейс устройства и то, как он может помочь пользователю во время спортивных занятий. Правда, от браслета постоянно отвлекают эффектные мышцы главного героя.

#Huawei #Xiaomi #Honor #HonorBand5 #MiBand4

Honor Band 5 first promo video.

P.S. This guy looks really cool!) pic.twitter.com/OMBqVhrMBs

— Xiaomishka (@xiaomishka) 19 июля 2019 г.