Honor готовит к анонсу смарт-браслет Band 5

Новости технологии: В Сети появилось первое промо-видео смарт-браслета Honor Band 5.

23 июля суббренд Huawei Honor проведет презентацию, на которой покажет смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, ноутбук Honor MagicBook Pro и смарт-браслет Honor Band 5. И вот в сети появился первый промо-ролик Honor Band 5.

Внешне он практически не отличается от своего предшественника: большой цветной дисплей, круглая кнопка управления и разноцветные ремешки.

В видео показали интерфейс устройства и то, как он может помочь пользователю во время спортивных занятий. Правда, от браслета постоянно отвлекают эффектные мышцы главного героя.

Напомним, также в Honor Band 5 обещают новую функцию - отслеживание уровня кислорода в крови.

Несмотря на то, что официальный анонс только через несколько дней, фитнес-трекер уже можно заказать на китайских площадках Vmall, Tmall, Suning и JD. Цену пока держат в секрете.