Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro

Новости технологии: Компания Honor провела официальную презентацию смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Мозгом новых аппаратов стал 7-нанометровый Kirin 810. По словам производителя, чип сложно назвать флагманским, но геймеры останутся довольны. Во время анонса даже были прямые включения из комнаты, в которой геймеры играли на Honor 9X Pro.

Улучшенный 9X отличается от младшего брата девятислойной системой охлаждения. Пыл девятки даже сравнили со смартфонами Oppo и Vivo, где Honor 9X Pro вышел победителем. Производитель даже осмелился сопоставить Snapdragon 855 с Kirin 810, который, судя по тестам, лучше справляется с ускорением приложений искусственного интеллекта.

К тому же оба смартфона смогут похвастаться батареей на 4000 мАч.

Honor 9X и 9X Pro получили "безрамочный" корпус без "брови", но с выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп. Главная особенность — система защиты, которая скрывает камеру, если датчики понимают, что смартфон падает. Honor 9X получил основной сенсор на 48 и 2 Мп, а в Pro-версию поставили датчики на 48, 8 и 2 М. В основных модулях используются объективы с диафрагмой F/1,8, а в дополнительных — F/2,4.

По новой традиции, камеры работают в паре с искусственным интеллектом, который помогает улучшить качество фото. Смартфоны также получили режим съемки AIS Handheld Super Night View 2.0. С ним смартфон автоматически понимает, что установлен на штатив (или другую поверхность) и может устанавливать выдержку вплоть до 30 с.

Смартфон также поддерживает HDR c интеллектуальной стабилизацией, но оптическую стабилизацию изображения не завезли.

Honor 9X появится на полках магазинов уже 30 июля, но предзаказы уже открыты. Honor 9X Pro доберется до прилавков только 9 августа, а предзаказ можно будет сделать с 30 июля.

За базовый Honor 9X с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти просят $205. Если же добавить $30, то сможете взять версию на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ($235). Honor 9X на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ обойдется в $275. Honor 9X Pro на 8 ГБ оперативной памяти и отдают за $320 или $350 в зависимости от объема памяти — 128 или 256 ГБ соответственно.