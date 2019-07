Beyond: Two Souls вышел на ПК: финальный трейлер (Видео)

Beyond: Two Souls — интерактивное кино в духе Heavy Rain и Detroit: Become Human, той же студии Quantic Dream. Главные роли в игре исполнили голливудские актеры Эллен Пейдж и Уильям Дефо. Сюжет повествует о приключениях девушки Джоди Холмс (Эллен Пейдж) и ее отношениях с таинственным сверхъестественным существом по имени Айден. Оценка Beyond на агрегаторе Metacritic составляет 70/100, к июлю 2018 года пользователи раскупили 2,8 млн. копий. Beyond: Two Souls доступна для покупки в Epic Games Store за 323 гривны или 782 рубля. PC-игроки могут играть в 4K-разрешении с частотой в 60 к/с и поддержкой ультрашироких мониторов 21:9.