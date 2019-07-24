Стало известно, какой будет операционная система Android 11 R (Видео)

Новости технологии: Энтузиасты опубликовали довольно реалистичный концепт новой ревизии "зеленого робота", который представят только весной 2020 года.

Пока одни пользователи продолжают тестировать бета-версии операционной системы Android 10 Q, другие уже начали задумываться над тем, какой вид может получить Android 11 R. Энтузиасты опубликовали довольно реалистичный концепт новой ревизии "зеленого робота", который представят только весной 2020 года.

Главные изменения в Android 11 R. Как сообщает Android Community, авторы концепта прогнозируют появление новой панели навигации и "живых" виджетов рабочего стола.

На панели быстрого доступа разместится меню управления аудиоплеером, доступ к которому осуществляется с экрана блокировки. Дизайнеры также уверены, что Google представит новый внутриплатформенный мессенджер Gmessage с функцией сквозного шифрования для общения между пользователями Android.

Ожидается, что одной из главных особенностей Android 11 R станет максимально плавная анимация при работе с графическим интерфейсом, претерпит изменений и меню настроек. Не обойдется и без темной цветовой схемы – в новой ОС она будет доступна по умолчанию.

Достоверность информации. Заметим, показанная на видео операционная система представляет собой лишь продукт работы дизайнеров. Подтвержденных данных о 11 версии мобильной ОС от Google практически нет. Анонсированная ранее Android Q дебютирует в третьем квартале 2019 года.