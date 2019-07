Motorola One Action получил сертификацию Google: характеристика

Сейчас новая модель прошла сертификацию Google и появилась на сайте Android Enterprise, попав в список рекомендуемых корпорацией устройств. А заодно сертификация раскрыла дизайн и некоторые характеристики смартфона.

Как выглядит

На сайте есть лишь изображение передней панели. Но оно подтверждает предыдущие утечки о том, что Motorola One Action станет близнецом представленного в мае Motorola One Vision.

У него будет такой же круглый вырез для фронтальной камеры в левом верхнем углу и "подбородок" внизу. По слухам, экран будет тоже вытянутым - с соотношением сторон 21:9. Диагональ дисплея такая же, как у Motorola One Vision - 6,3 дюйма.

Motorola One Action reportedly has 6.3-inch display, Exynos 9609 processor, and 4GB RAM https://t.co/Zzmb0OWl7F pic.twitter.com/WmZA1vLXbH

— UPHINDIA (@UPH_2016) 20 июля 2019 г.