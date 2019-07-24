Honor представила фитнес-браслет с уникальной функцией

Новости технологии: Бренд Honor, который входит в состав китайского технологического гиганта Huawei, провел презентацию, в рамках которой представил новое поколение фитнес-браслета Honor Band 5.

Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма с разрешением 240x120 пикселей. Экран также имеет защитное 2,5D-стекло и защиту от воды и пыли.

Функции. Новый фитнес-трекер умеет мониторить сердечный ритм. различает до 10 видов спортивных занятий (бег, плавание и т.д.) и анализирует качество сна.

Также он получил уникальную фишку – способность измерять насыщение крови кислородом. При снижении этого показателя, у пользователя развивается гипоксия. Человек начинает испытывать головную боль, одышку и головокружение.

Цена. Honor Band 5 поступит в продажу в двух версиях:

Стандартная оценена в 28 долларов,

За модель с NFC нужно будет заплатить 31 доллар.

Фитнес-браслет поступит в продажу с 29 июля. Когда он станет доступным на территории Украины и сколько будет стоить – пока неизвестно.