Honor представила фитнес-браслет с уникальной функцией

Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма с разрешением 240x120 пикселей. Экран также имеет защитное 2,5D-стекло и защиту от воды и пыли.
Функции. Новый фитнес-трекер умеет мониторить сердечный ритм. различает до 10 видов спортивных занятий (бег, плавание и т.д.) и анализирует качество сна.
Также он получил уникальную фишку – способность измерять насыщение крови кислородом. При снижении этого показателя, у пользователя развивается гипоксия. Человек начинает испытывать головную боль, одышку и головокружение.
Цена. Honor Band 5 поступит в продажу в двух версиях:
Фитнес-браслет поступит в продажу с 29 июля. Когда он станет доступным на территории Украины и сколько будет стоить – пока неизвестно.