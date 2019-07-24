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Игра For Honor получила нового персонажа: трейлер (Видео)

Игра For Honor получила нового персонажа: трейлер (Видео)
20:22 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: instagram

Новости технологии: Через несколько дней For Honor получит следующее контентное дополнение.

Оно ознаменует начало нового сезона и добавит персонажа, карту и правки баланса.

Третий сезон третьего года жизни игры назвали "Хюльда". В центре внимания — воины-викинги йормунганд, которые поклоняются мифической великой змее и готовятся к пришествию Рагнарека. Их оружие — молот Вар Хамарр. У йормунгандов будет две версии — женская (Хюльда) и мужская (Гретар).

Правила релиза персонажа привычные: сначала его получат те, кто купил абонемент третьего года, а через неделю йормунганда смогут приобрести все пользователи за 15 000 внутриигровой стали.

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Вместе с йормунгандом в For Honor появится крепость викингов Сторр — она будет доступна в режиме "Штурм". В этом же обновлении перебалансируют нобуси, синоби и ороти.

Запуск сезона "Хюльда" со всеми перечисленными изменениями состоится 1 августа. А 25 июля Ubisoft проведёт стрим, где расскажет об апдейте поподробнее.

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Технологии, Игра, Персонаж, Техно, For Honor.
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