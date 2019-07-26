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Издатель Metro Exodus анонсирует три загадочные игры (Видео)

Издатель Metro Exodus анонсирует три загадочные игры (Видео)
10:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости технологии: На Gamescom 2019 компания анонсирует три ранее неизвестные проекты.

Еще в мае в сети появилась информация, что издатель THQ Nordic работает сразу над 80 играми, около половины которых уже анонсированы, а другие остаются под завесой таинственности. 

Какие игры студия THQ Nordic привезет на Gamescom 2019? Кроме игр Biomutant, Desperados III, Darksiders Genesis, ремейка Destroy All Human и SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, издательство прихватит на выставку еще три секретные игры.

Одну из них, к счастью, покажут широкой аудитории, а вот две другие, к сожалению, исключительно представителям прессы за закрытыми дверями. Впрочем, одна игра – это уже гораздо лучше, чем ничего. 

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Что известно о Gamescom 2019? Напомним, что выставка Gamescom 2019 пройдет с 19 по 23 августа в немецком Кельне. Презентация издательства THQ Nordic назначена на 19 августа в 21:00 по киевскому времени.

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Технологии, Игры, Новые игры, Техно, Metro Exodus, Gamescom 2019.
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