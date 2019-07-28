Huawei может отказаться от процессоров Qualcomm, используя свои Kirin

Новости технологии: Huawei хочет уменьшить зависимость от Qualcomm и MediaTek, используя свои процессоры.

Ожидается, что во второй половине 2019 года 60% смартфонов Huawei будет работать на процессорах Hisilicon Kirin. Для сравнения, в первой половине года их использовали в 45% устройств, а во второй половине 2018 года - менее, чем в 40%. Это означает, что более 150 миллионов телефонов Huawei будут внедрять SoC Kirin. Общий объем запланированных поставок на 2019 год составляет 270 миллионов единиц.

В любом случае, это не сильно повлияет на топовые смартфоны Huawei, так как в большинстве своих флагманов компания уже давно использует чипсеты Kirin. Для бюджетных телефонов она все еще закупает процессоры MediaTek и Qualcomm.