WhatsApp тестирует самостоятельную версию для ПК

Сейчас для использования WhatsApp на ПК необходимо подключить приложение или веб-сайт к смартфону и если он выключен отправлять сообщения не получится. Скоро это может измениться.

Что известно

Инсайдер WABetaInfo сообщает, что WhatsApp тестирует возможность использовать учетную запись на телефоне и ПК по отдельности. Эта функция будет доступна в приложении для Windows, но пока неизвестно, когда именно. если верить слухам, обновленный клиент появится до конца этого года, а вот приложение WhatsApp для iPad разработчики задерживают.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj

- WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019