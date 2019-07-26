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В Epic Games Store начали появляться облачные сохранения

В Epic Games Store начали появляться облачные сохранения
20:03 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: instagram

Новости технологии: В марте Epic Games опубликовала примерный план развития Epic Games Store.

Согласно первоначальному расписанию, облачные сохранения должны были появиться на площадке ещё в мае, однако их ввели только сейчас — да и то не для всего подряд.

На данный момент геймеры заметили облачные сохранения лишь у двух игр — This War of Mine и Moonlighter. Их как раз отдают бесплатно до 2 августа. Автоматические бэкапы включаются и выключаются в настройках игры в интерфейсе Epic Games Store.

Тим Суини (Tim Sweeney) в Твиттере подтвердил, что облачные сохранения пока что доступны лишь в паре новых игр. Epic потребуется немного времени, чтобы доработать эту функцию — и тогда игры на площадке начнут использовать её активнее. Как добавляет Суини, команда магазина внедряет поддержку облачных сохранений в каждую игру вручную, но какие-нибудь патчи для самих игр обычно не требуются — то есть интеграция "облака" должна проходить безболезненно и для разработчиков, и для геймеров.

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Как гласит текущий план развития Epic Games Store, в ближайшее время должны появиться, например, новый дизайн магазина и отслеживание времени, которое пользователь провёл в игре. А где-то через четыре — шесть месяцев Epic хочет внедрить списки желаемого, отзывы, поддержку модификаций и оверлей.

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Технологии, Техно, This War of Mine, Epic Games, Облачное хранение, Epic Games Store, Тим Суини, Tim Sweeney, Moonlighter.
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