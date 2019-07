В Epic Games Store начали появляться облачные сохранения

Согласно первоначальному расписанию, облачные сохранения должны были появиться на площадке ещё в мае, однако их ввели только сейчас — да и то не для всего подряд.

На данный момент геймеры заметили облачные сохранения лишь у двух игр — This War of Mine и Moonlighter. Их как раз отдают бесплатно до 2 августа. Автоматические бэкапы включаются и выключаются в настройках игры в интерфейсе Epic Games Store.

Тим Суини (Tim Sweeney) в Твиттере подтвердил, что облачные сохранения пока что доступны лишь в паре новых игр. Epic потребуется немного времени, чтобы доработать эту функцию — и тогда игры на площадке начнут использовать её активнее. Как добавляет Суини, команда магазина внедряет поддержку облачных сохранений в каждую игру вручную, но какие-нибудь патчи для самих игр обычно не требуются — то есть интеграция "облака" должна проходить безболезненно и для разработчиков, и для геймеров.

@TimSweeneyEpic are cloud saves live on egs now? some guy spotted "enable cloud save" function in moonlighter settings pic.twitter.com/051rTNWLV8

— Shy (@ShyXLFT) July 25, 2019