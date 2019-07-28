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QuakeCon 2019: известны особенности мультиплеера "Doom: Eternal" (Видео)

QuakeCon 2019: известны особенности мультиплеера "Doom: Eternal" (Видео)
15:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На выставке QuakeCon 2019 компания id Software показала геймплей мультиплеера Doom: Eternal.

Также разработчики анонсировали нового демона и поделились информацией по игре.

Как рассказывают сами разработчики, для сетевой части Doom: Eternal они отобрали самые лучшие механики из синглплеера. Было объявлено, что классический режим Deathmatch уберут в пользу ассиметричного Battlemode. В этом типе боя участвуют три игрока: один играет за Думгая, а двое остальных принимают личину демонов, им на помощь приходят собратья поменьше. Справиться с нашествием нечестивых сил Думгаю будет непросто, ведь для победы потребуется убить обоих противников за 20 секунд, иначе один из них возродится с половиной здоровья. Брутальный землянин, в свою очередь, пополняет боеприпасы и аптечки через добивания, как в одиночной компании. Раунды в Battlemode не ограничены по времени.

Также id Software анонсировала нового демона для режима Battlemode, им стал Doomhunter - гибрид демона и машины, вооруженный мощной пушкой, бензопилами и ракетной установкой. Позже разработчики планируют расширять мультиплеер Doom: Eternal бесплатными дополнениями с новыми монстрами, картами и режимами.

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Ранее сообщалось о том, что издатель Metro Exodus анонсирует три загадочные игры. На Gamescom 2019 компания анонсирует три ранее неизвестные проекты.

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Мультиплеер, Id Software, DOOM Eternal, Гемплей, QuakeCon 2019.
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