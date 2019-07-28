Новинка Huawei: компания представила свой умный телевизор

Новости технологии: Китайский производитель Huawei представил свой первый умный телевизор Huawei Smart Screen.

Компания сразу решила перейти от цифрового к интернет-телевидению, чтобы перейти к своему умному экрану.

Как пишет Gizchina, этот телевизор является неким интеллектуальным интерактивным центром, центром управления для оборудования интернета и аудиовизуальным развлекательным центром.

Благодаря технологии интеллектуального экрана телевизором можно управлять с помощью смартфона. Смарт-экран работает с менеджером HiLink, который сейчас имеет более 50 миллионов пользователей, более 900 моделей в 100 категориях.

Как заверил разработчик, телевизор будет выполнять роль интеллектуального голосового терминала, который будет быстро обрабатывать язык пользователей, сканировать тело, распознавать текст и тому подобное.

Huawei Smart Screen будет работать под управлением операционной системы Hongmeng. Ранее предполагали, что именно эту операционку компания разрабатывает как альтернативу Android.

Когда увидим. Теловизор Huawei будет доступен в трех размерах: 55, 65 и 75 дюймов. Он поступит в продажу в августе. Цену пока не сообщили.