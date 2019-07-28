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Новинка Huawei: компания представила свой умный телевизор

Новинка Huawei: компания представила свой умный телевизор
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Китайский производитель Huawei представил свой первый умный телевизор Huawei Smart Screen.

Компания сразу решила перейти от цифрового к интернет-телевидению, чтобы перейти к своему умному экрану.

Как пишет Gizchina, этот телевизор является неким интеллектуальным интерактивным центром, центром управления для оборудования интернета и аудиовизуальным развлекательным центром.

Благодаря технологии интеллектуального экрана телевизором можно управлять с помощью смартфона. Смарт-экран работает с менеджером HiLink, который сейчас имеет более 50 миллионов пользователей, более 900 моделей в 100 категориях.

Как заверил разработчик, телевизор будет выполнять роль интеллектуального голосового терминала, который будет быстро обрабатывать язык пользователей, сканировать тело, распознавать текст и тому подобное.

Huawei может отказаться от процессоров Qualcomm, используя свои Kirin

Huawei Smart Screen будет работать под управлением операционной системы Hongmeng. Ранее предполагали, что именно эту операционку компания разрабатывает как альтернативу Android.

Когда увидим. Теловизор Huawei будет доступен в трех размерах: 55, 65 и 75 дюймов. Он поступит в продажу в августе. Цену пока не сообщили.

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Huawei, Телевизор, Технологии, Техно, Умный телевизор, Huawei Smart Screen.
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