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Google будет удалять из веб-магазина Chrome расширения, собирающие данные о пользователях

Google будет удалять из веб-магазина Chrome расширения, собирающие данные о пользователях
16:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии: Google дал разработчикам расширений для Chrome срок до 15 октября, чтобы свести к минимуму объем данных, которые они собирают.

Если расширения продолжат собирать данные — их удалят из веб-магазина Chrome.

Изменение объясняется тем, что расширения спрашивают лишь одно разрешение на обработку данных, при этом сбор довольно обширный. Они могут включать в себя возможность делать скриншоты рабочего стола, записывать аудио с микрофона и собирать данные из локальной файловой системы.

Риски потенциальных взломов побудили Google изменить их политику в отношении 180 тысяч расширений Chrome в официальном интернет-магазине компании. "Мы требуем изменений, чтобы запрашивать доступ только к минимальному количеству данных", — отметили в компании. "Раньше минимальный сбор данных поощрялся, а теперь это обязательное требование для всех расширений".

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Кроме того, компания будет требовать, чтобы расширения Chrome, которые "обрабатывают личные сообщения и пользовательский контент", публиковали политику конфиденциальности. Отдельно нужно рассказывать об обеспечении безопасности любых передаваемых пользовательских данных с помощью современной криптографии.

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Google, Технологии, Chrome, Расширение, Техно.
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