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Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike
Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike

Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike

Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike
17:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Украинские разработчики из компании GlobalLogic создали приложение EcoHike, которое поможет бороться с проблемой мусора.

Его создатели надеются, что приложение поможет бороться с загрязненностью окружающей среды, в частности в Карпатах.

Как оно работает. Как рассказал разработчик Юрий Голованов, EcoHike максимально простое в использовании. Пользователь загружает карту (она доступна в офлайн-режиме).

Так, если во время прогулки в горах турист замечает кучи мусора, которые он не может расчистить самостоятельно, то делает фото, фиксирует место на карте и добавляет описание проблемы. Таким образом другие туристы, которые собираются на субботник, чтобы очистить горы, уже имеют точные координаты с проблемными участками.

"Идея создания приложения пришла после похода на гору Хомяк с нашими коллегами. Во время схода коллеги увидели очень много туристического мусора. Так зародилась идея, чтобы с этим бороться", – рассказал Юрий Голованов.

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Сейчас EcoHike доступно лишь в Украине, однако его создатели надеются, что со временем оно заработает и в других странах мира. Ведь проблема загрязнения актуальна не только для Карпат.

Кстати, EcoHike уже имели возможность протестировать журналисты. Мы не только опробовали приложение, но и убрали мусор в парке Сколевские бескиды.

Приложение уже можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

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Все по теме:

Технологии, Приложение, Техно, EcoHike, GlobalLogic, Экологическое приложение.
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